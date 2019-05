Dal Brasile: sovrappeso e fuori squadra, Maxi Lopez rescinde con il Vasco

E’ arrivata al capolinea l’avventura di Maxi Lopez con il Vasco da Gama. Fuori dai convocati per la gara contro il Fortaleza, l’attaccante argentino ha deciso di rescindere il suo contratto con il club di Rio de Janeiro: secondo quanto riporta O Globo, infatti, i problemi di peso dell’ex Toro non tollerati dall’allenatore Luxemburgo sarebbero stati alla base della separazione tra giocatore e club. Maxi Lopez, giudicato sovrappeso e “invitato” dal tecnico a restare a Rio rispettando il programma per tornare in forma, avrebbe reagito chiedendo la risoluzione consensuale del contratto che lo lega al Vasco.

Foto: futbolquepasion