Dal Brasile sicuri: Raphinha andrà al Bayern Monaco già a gennaio per 50 milioni

Secondo quanto riporta Bruno Formiga, giornalista brasiliano di TNT Sport, il Bayern Monaco sarebbe a un passo dal definire l’arrivo di Raphinha dal Leeds United. Ben 50 milioni di euro per regalare già nella finestra di gennaio un esterno importante per Julian Nagelsmann.

EXCLUSIVO! Segundo apuração de @brunoformiga, Raphinha saírá do Leeds para o Bayern na próxima janela, e os valores giram por volta de 50Mi de euros. Clube formador, o Avaí já conta com a sua parte na negociação, que deve ser de 1,5 milhão de euros, no orçamento do próximo ano. pic.twitter.com/7JybVqaBUt

