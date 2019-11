Dal Brasile: si ferma Alex Sandro, problema muscolare in Nazionale

Non solo Miralem Pjanic, la Juve rischia di perdere anche Alex Sandro per un problema muscolare. Secondo quanto rivela GloboEsporte, infatti, il laterale bianconero avrebbe accusato un problema all’adduttore della coscia destra con la Nazionale verdeoro, Per questo motivo – si legge – in attesa di esami strumentali, Alex Sandro non farà parte dell’undici titolare schierato da Tite nella prossima partita del Brasile, quella di martedì contro la Corea del Sud.

Foto: Twitter ufficiale Juve