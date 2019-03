Le strade di Rafinha e del Bayern Monaco sono destinate a separarsi. Il terzino ex Genoa, secondo i colleghi di UOL Sport, a fine stagione dirà addio al club bavarese per tornare in Brasile: Rafinha nelle ultime ore ha raggiunto un accordo totale con il Flamengo, che lo preleverà a parametro zero.

Foto: Bavarian Football Works