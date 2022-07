Dal Brasile: Pulgar al Flamengo, siamo ai dettagli

Erick Pulgar è a un passo dal Flamengo. Non è una novità che il giocatore sia fuori dai piani della Fiorentina, mister Vincenzo Italiano non lo ha nemmeno convocato per il ritiro pre-campionato dei viola a Moena. E ora il centrocampista cileno è prossimo ai saluti. Stando a quanto riportato dal giornalista brasiliano, Mauro Cezar, il Flamengo sarebbe ai dettagli per portare in Brasile il centrocampista classe ’94. Alla Fiorentina andrebbero 2,5 milioni di euro. Ricordiamo, che l’eventuale partenza di Pulgar libererebbe lo slot extra-UE necessario per il tesseramento di Dodò.

Pulgar está por detalhes para se tornar jogador do Flamengo. Clube carioca comprando os direitos do volante chileno junto à Fiorentina. Custo em torno de €2,5 milhões — Mauro Cezar (@maurocezar) July 27, 2022

Foto: Instagram Pulgar