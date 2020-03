Dal Brasile: non solo l’Europeo, anche la Copa America spostata al 2021

Non solo l’Europeo, ma anche la Copa America sarà posticipata al 2021. E’ questa l’indiscrezione rilanciata dal quotidiano brasiliano Globo Esporte: infatti, in accordo con la UEFA, il massimo organismo sudamericano, la CONMEBOL, avrebbe deciso di posticipare il torneo continentale che si sarebbe dovuto giocare questo giugno in Argentina e Colombia. Le date, che dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore, saranno quelle che andranno dall’11 giugno al 10 luglio 2021. Questa decisione permetterebbe di mantenere anche la presenza delle due squadre “ospiti”, il Qatar e l’Australia, che dopo il posticipo delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2022 difficilmente avrebbe potuto mantenere l’impegno. Atteso nelle prossime ore l’annuncio ufficiale della CONMEBOL.

Foto: sito ufficiale CONMEBOL