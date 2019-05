Dal Brasile: Joao Pedro-Watford affare chiuso, ma il Liverpool tenta lo scippo

In Brasile brilla la stella di Joao Pedro. Il gioiellino della Fluminense è già promesso sposo al Watford che si è assicurato le prestazioni del classe 2001 per la finestra di gennaio 2020. Il calciatore ancora minorenne non può trasferirsi in Europa prima di aver compiuto 18 anni. L’accordo tra il club inglese e quello brasiliano è stato trovato su una base di 2,5 milioni di euro più 7,5 milioni legati ai bonus. Nonostante questo però l’interesse delle altre squadre su Joao Pedro è forte e come riporta globoesporte il Liverpool sta esaminando i dettagli dell’accordo. Come rivelato dal portale brasiliano, nell’affare stipulato dal Watford con la Fluminense c’è una ‘clausola di violazione’, vale a dire un risarcimento di 20 milioni di euro a favore del club inglese nel momento in cui il giocatore venisse trasferito in un altra squadra. I Calabroni sono sicuri però che tutto andrà liscio e su Twitter, recentemente, hanno pubblicato i gol del talento brasiliano con la scritta: “Ci vediamo a gennaio”.

Foto: Globoesporte