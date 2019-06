Dal Brasile: Dani Alves tentato dalla Premier League. Le pretendenti…

Dani Alves nei giorni scorsi ha annunciato l’addio al Psg. Il laterale lascia il club di Al-Khelaifi a parametro zero dopo un’esperienza biennale. Intanto, nelle ultimissime ore dal Brasile arrivano indiscrezione sul suo futuro: secondo quanto riportato da GloboEsporte, Dani Alves è tentato dalla possibilità di trasferirsi in Premier League, campionato che lo stuzzica non poco. Le pretendenti non mancano: nei mesi scorsi ci avevano pensato anche United e City.

Foto: AS