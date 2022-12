Dal Brasile: c’è anche Ancelotti nella lista per il dopo Tite

Il Brasile cerca l’erede di Tite. E nella lista non c’è soltanto Abel Ferreira, ma anche Carlo Ancelotti come riportato dal sito Uol Esporte. Ancelotti era stato contattato già lo scorso ottobre, non aveva detto no ma chiesto di completare la stagione con il Real. Carletto ha un contratto con Florentino fino al 2024, il suo profilo sarebbe gradito per la presenza dei brasiliani che giocano nel Real. E la Federazione cerca un allenatore che abbia esperienza europea, da qui la candidatura di Ancelotti in attesa di ulteriori sviluppi.

Foto: Twitter Real Madrid