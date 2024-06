Dal Bellaria al gol decisivo all’Europeo: la bellissima favola di Mattia Zaccagni

Il 97esimo minuto della partita fra Croazia ed Italia resterà sicuramente ben impresso nella mente di Mattia Zaccagni. Il suo gol è stato infatti decisivo per la qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale. Dall’avere un poster in camera di Del Piero, come raccontato dallo stesso attaccante della Lazio ieri, a siglare un gol “alla Del Piero”… Una bellissima favola quella di Mattia Zaccagni, che parte da lontano: dal Bellaria Igea Marina , con cui nel 2013 fa il suo esordio da titolare tra i professionisti nell’insolito ruolo di regista, al gol decisivo all’ Europeo. Nel mezzo diversi prestiti: Cittadella e Venezia. Tornato dal prestito ai lagunari Zaccagni viene aggregato alla prima squadra del Verona e convocato per la prima volta dall’allora tecnico degli scaligeri Andrea Mandorlini, facendo il suo esordio in Serie A a Milano contro l’Inter subentrando a Sala. Ma nel gennaio del 2016 passa in prestito al Cittadella, contribuendo al ritorno in Serie B. Al termine della stessa ritornerà all’Hellas, con cui resterà fino al 2021, anno del suo exploit sotto la gestione Juric, mettendo in mostra tutte le sue qualità siglando 5 reti e fornendo 7 assist in Serie A al punto che si guadagna l’opportunità di giocare nella Lazio.Da quel momento per Mattia è una continua ascesa: con Sarri si consacra definitivamente toccando anche la doppia cifra di gol in campionato, si guadagna un posto in Nazionale e diventa uno dei giocatori più rappresentativi dei biancocelesti. Chissà che Spalletti non stia pensando di metterlo dal primo minuto agli ottavi di finale dopo il gioiello di ieri sera…

Foto: instagram Zaccagni