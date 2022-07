Dal Belgio: tentativo della Cremonese per Dessers

La Cremonese ci ha provato per Cyriel Dessers. Stando a quanto riportato dal sito belga HLN, la società grigiorossa ha presentato un’offerta al Genk per il capocannoniere della scorsa edizione della UEFA Conference League (giocata con la maglia del Feyernoord). Tentativo, però, andato a vuoto in quanto la società belga ha ritenuto troppo bassa l’offerta presentata dal club italiano.

Foto: Twitter Feyenoord