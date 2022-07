Dal Belgio: per De Ketelaere il Milan garantirà percentuale su una futura vendita

Sarà una settimana decisiva sul fronte De Ketelaere in casa Milan. Si attende un rilancio dei rossoneri al Bruges, che sarebbe già arrivato, come sostengono dal Belgio.

Come riporta RTL Sport, infatti, l’offerta del Milan per il giovane esterno offensivo, è di 33 milioni, più una percentuale sulla prossima rivendita. Ancora non è chiaro a quanto possa ammontare, ma il Milan prova ad aumentare l’offerta in questo modo.

Foto: twitter Bruges