Ianis Hagi a un passo dal Genk. Il futuro del fantasista rumeno, secondo indiscrezioni provenienti dal Belgio, dovrebbe essere proprio in Jupiler League. Il talentuoso classe ’98 ex Fiorentina – società che detiene ancora una percentuale del 30% sulla rivendita futura del calciatore – è sbarcato quest’oggi in Belgio in compagnia del padre, e domani sosterrà le visite mediche per quella che diventerà la sua nuova squadra.