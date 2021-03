Come riporta il sito belga VoetbalNieuws.be, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale Ahmed Touba, attualmente in forza al RKC Waalwijk. Touba ha parlato così a La Derniere Heure di un possibile addio: “Voglio finire la stagione correttamente. Tuttavia, è vero che ci sono già trattative molto avanzate con alcune squadre”.

Sono interessate al suo cartellino anche squadre olandesi come l’AZ e l’Ajax.