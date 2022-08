Dal Belgio: il difensore del Bruges Hendry firmerà per la Cremonese

Dal Belgio, e in particolare dal portale Dernière Heure, è arrivata, intorno alle 8.50 di questa mattina, un’indiscrezione di calciomercato che coinvolge la Cremonese. Il club sarebbe a un passo dal tesseramento di Jack Hendry, difensore scozzese classe ’95 attualmente in forza al Bruges. Acquistato lo scorso anno dall’Oostende per quasi 5 milioni di euro, all’interno della squadra belga guidata da Clement si è affermato al centro della difesa anche in virtù di un’importante fisicità (è alto 1.96). Tuttavia, la situazione è cambiata con l’arrivo sulla panchina del Bruges di Schreuder e, ancor di più, di Hoefkens. Finito ai margini del progetto del club, Hendry avrà la possibilità di cambiar aria, misurandosi in un campionato importante come la Serie A. La Cremonese e i suoi tifosi lo attendono.

Foto: Instagram Hendry