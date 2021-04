Dal 1 maggio tornerà il pubblico negli stadi: 1000 all’aperto e 500 al chiuso, solo in zona gialla

Manca poco per il ritorno del pubblico negli stadi in Zona Gialla. 1000 spettatori all’aperto, 500 al chiuso. Scrive così l’agenzia ANSA: “In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l’accesso del pubblico in impianti all’aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP”.