Dainelli rivela: “Nell’anno del triplete stavo firmando per l’Inter. Restai a Firenze per amore della maglia”

Dario Dainelli ha legato la sua carriera da calciatore alla Fiorentina. L’ex difensore ha vissuto quattro stagioni in viola, diventando anche capitano del club. Nel corso di un’intervista a Sportweek, Dainelli ha rivelato un retroscena di mercato: “Stavo per firmare con l’Inter. Restai a Firenze per amore della maglia, però a Milano fecero il triplete. Ogni tanto mi torna in mente, chissà come sarebbe andata”. Ma non ha rancore: “Gli anni alla Fiorentina, che spettacolo giocare in Champions”.

Oggi gestisce un’azienda vitivinicola: “Ho avuto il privilegio di giocare fino a 40 anni. Ma la testa si prepara al dopo, è inevitabile. Arrivato al Chievo a 33 anni, credevo di fare un altro paio di stagioni e smettere. Alla fine ho continuato ancora, portando avanti altri progetti. Qualche anno fa ho comprato casa sulle colline fiorentine volevo assaporare ogni giorno la tranquillità di un posto avvolto dalla natura. Pian piano ho strutturato il progetto di un’azienda vitivinicola con un enologo”.

Foto: Twitter Fiorentina