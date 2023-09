Greenwood motivato: al Getafe vuole cancellare il passato

Uno dei nomi in ballo nelle ultime ore di mercato è stato quello di Mason Greenwood, che alla fine ripartirà dal prestito al Getafe. Come emerge dal Daily Mail, il controverso attaccante ex Red Devils avrebbe ancora in mente di tornare a Manchester, nonostante la società abbia precisato la sua posizione dopo l’indagine interna sui fatti che hanno riguardato il calciatore. Nonostante ciò, Greenwood sarebbe determinato a dimostrare il suo valore in Spagna, ripagando la fiducia del Getafe nella speranza di tornare nei piani del club inglese.

Foto: Sito United