DAI PALI DEL GALLUZZO ALL’ESORDIO IN CONFERENCE: JONAS HARDER, UN TALENTO VIOLA

Ieri è stata una giornata speciale per Jonas Harder. Il centrocampista classe 2005 ha esordito oggi in prima squadra, dimostrando anche una buona personalità. Proprio il tagazzo ha espresso le sue emozioni in un post su Instagram: “Felicissimo per il mio esordio con la maglia che ho sempre tifato e nello stadio che ho sempre sognato”.

Harder si può già considerare una vera e propria bandiera viola nonostante la giovane età. All’età di 9 anni la società gigliata lo ha prelevato dal Galluzzo, dove giocava nel ruolo di portiere, e dal quel momento lo ha trasformato in un centrocampista che, ieri, è arrivato a esordire tra i grandi in Conference League. Già nel giro della Nazionale Under 20, Palladino lo aveva già notato questa estate, quando aveva deciso di aggregarlo alla prima squadra durante la preparazione.

Dopo aver scalato le gerarchie delle giovanili viola, Jonas Harder ha esordito con la formazione Primavera nel gennaio 2023, contribuendo alla vittoria interna contro la Roma. Da quel momento, è diventato un punto fermo della squadra, collezionando ben 49 presenze in quasi due anni. Non solo in ambito di club, ma anche a livello internazionale, Harder ha dimostrato il suo valore, vestendo la maglia delle nazionali giovanili italiane U19 e U20 per 12 volte.

Calciatore rapido e tecnico, Harder fa della duttilità il suo maggior pregio, potendo giocare sia come play davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sia come mediano in un centrocampo a due. Caratteristiche che lo rendono un elemento imprescindibile per la Primavera di Galloppa con la quale ha già messo a referto 14 presenze – è il calciatore finora più utilizzato della rosa – condite da un gol e due assist.

Foto: Instagram Jonas Harder