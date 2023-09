DAI DILETTANTI ALLA PERLA DI MARASSI: ALESSANDRO ARENA, A PISA PER IL GRANDE SALTO

“In Liga giocherebbe nelle prime 5-6 squadre”,c così ne parlava alla stampa il tecnico del Gubbio, Pietro Braglia, lo scorso marzo. Dai dilettanti alla Serie B, per Alessandro Arena è arrivato l’esordio a Marassi. Un debutto da incorniciare. Il giovane esterno offensivo classe 2000, alla prima apparizione in Serie B con la maglia del Pisa ha subito trovato la via del gol. Minuto 59, doppia finta al limite dell’area e sinistro affilato all’incrocio. Arena non trattiene l’emozione, corre ad esultare con gli occhi lucidi e viene sommerso dagli abbracci dei compagni. È il gol dello 0-2 a Marassi, in casa della Sampdoria, una rete che sancisce la vittoria di prestigio del Pisa in casa degli uomini di Pirlo.

La sua carriera inizia però da lontano, nella sua Sicilia, prima con il Catania U19 e poi proprio in prestito nella squadra della sua città: il Marina di Ragusa. A soli 17 anni arriva l’esordio in prima squadra. Ma non si tratta di Serie C o Serie D. Alessandro sceglie di giocare per la sua città in Promozione. Gioca con continuità e in squadra trova i suoi due fratelli maggiori. Rimproveri ed elogi, ma soprattutto tanti consigli. Due promozioni consecutive, fino alla Serie D.

Poi prestiti all’Acireale e all’FC Messina. Arena si mette subito in mostra nel campionato di Serie D 2020-2021: gol all’esordio su punizione. Il ragazzo di certo non teme i debutti, corsi e ricorsi storici in una storia che sembra segnata dal destino. Poi il salto tra i professionisti con la maglia del Gubbio: 36 partite, 4 gol e 7 assist nella sua prima stagione in Lega Pro, terminata al secondo turno playoff con l’eliminazione per mano del Pescara. Nella seconda stagione in maglia rossoblù sotto la guida di Piero Braglia le statistiche sono ancora migliori: 10 gol e 9 assist in 37 presenze e un quinto posto in classifica con il Gubbio che vuol dire di nuovo playoff.

Questa estate lo sbarco in Toscana, dove il Pisa ha deciso di puntare sul suo talento e mettendolo a disposizione del nuovo tecnico Alberto Aquilani. E lui ha ripagato subito la fiducia con il gol all’esordio e mettendo la firma sul definitivo 2-0 di Marassi. Una prestazione che gli è valso anche il premio di Mvp della seconda giornata di Serie B. Un inizio da sogno.

