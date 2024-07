Dahl: “Roma? È un club incredibile, è fantastico che si parli di questo club”

Si tratta di Samuel Dahl, terzino sinistro di proprietà del Djurgardens. Classe 2003, ha esordito recentemente nella nazionale maggiore svedese, è stato acquistato un anno fa e ha giocato 33 partite in tutte le competizioni. Nel corso di un’intervista concessa al portale svedese Expressen, ha parlato così dell’interessamento da parte dei giallorossi: “La Roma? È una squadra incredibile, un club incredibile in Europa. È fantastico che si parli di questo club. Naturalmente l’obiettivo è giocare sempre. Se ho parlato con il club del mio futuro? No, lo faremo. Non c’è molto da aggiungere, ma probabilmente parleremo”.

Foto: Instagram Dahl