D’Agostino: “Nesta sarà il nostro allenatore”

02/06/2026 | 14:34:58

Il patron dell’Avellino, Angelo D’Agostino, conferma l’arrivo di Nesta sulla panchina degli irpini. Come vi avevamo riportato negli scorsi giorni, le parti sono sempre più vicine e mentre manca solo l’ufficialità, il numero uno dei biancoverdi ha fatto il punto della situazione: “Sarà l’anno di Nesta e anche dell’Avellino. Ha un passato importante da calciatore e speriamo che qui possa consacrarsi come allenatore. Vogliamo nuovi successi e lui deve esserne l’artefice. Ha la tranquillità e modestia di Ballardini, poi lo scopriremo con il tempo”.

Foto: Instagram Nesta