Esclusiva: Nesta, altro scatto verso l’Avellino: può essere decisivo

23/05/2026 | 23:11:57

Alessandro Nesta all’Avellino non è più una sorpresa. Dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva nel corso della giornata, possiamo aggiungere che nelle ultimissime ore i contatti sono andati avanti in modo proficuo. E Nesta oggi è il pole per raccogliere l’eredità di Ballardini sulla panchina irpina. Di sicuro è la prima scelta, ma fino alla decisione definitiva dovremo considerare D’Angelo e – più defilato – Mignani.

Foto: Instagram Monza