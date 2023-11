D’Agostino: “La gente di Avellino sogna la Serie A, ci proveremo”

Il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha così parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia: “Quando la piazza è così calda è sempre più bello e ci spinge a fare meglio. Speriamo di poter continuare così fino a fine campionato. C’è una grande euforia, la gente è impazzita di gioia, è certamente il momento migliore da quando siamo in sella all’Avellino.

Sul post Catania: “Io sono il primo tifoso, vedere quella gente dopo la gara di Catania è stato bellissimo. Non vincevamo da 75 anni a Catania. Il clima che si è creato è bellissimo, piace davvero tanto ed è molto bello. Se mi sono mai pentito di prendere l’Avellino? No, al di là dei soldi che uno investe, quando vieni abbracciato da questa gente è gratificante. La gente sogna la Serie A, ci proveremo a dare loro grandi soddisfazioni”.

Perchè investire: “Perchè sono tifoso dei colori biancoverdi, per l’Avellino ci sono sempre stato, ho sempre dato un contributo come sponsor. Prima di tutto spinge la passione e la voglia di fare, per provare a portare questa squadra dove merita. Questa piazza merita molto di più, c’è una cultura diversa, io sono fiero di farne parte e di poter dare un contributo. Poi il calcio non è una scienza esatta, non sempre chi spende di più vince. ma quando si mettono i tasselli giusti al proprio posto, si può fare bene. Qui c’è fame di calcio, siamo sulla strada giusta per fare bene, dobbiamo solo continuare così”.

Un derby in Serie A: “Sicuramente sì, almeno ci proveremo. Un derby con la Salernitana l’anno prossimo? Se non si danno una mossa è difficile. Conosco la dirigenza della Salernitana. Non stanno andando alla grande ma vedremo…”.

Foto: sito ufficiale Avellino