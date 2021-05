D’Agostino: “Fui vicino a Juve, Real e Napoli. Rifiutare gli azzurri l’unico rimpianto della mia carriera”

In un’intervista a Calcio Napoli 1926, Gaetano D’Agostino, attuale tecnico del Lecco, ha parlato del suo passato da giocatore e di quando fu vicino al Real Madrid, alla Juventus e al Napoli: Realmente sono stato vicino a tutti e tre i club. Rifiutai il Napoli, perché già avevo trovato l’accordo con la Juventus. Non aver accettato la destinazione azzurra, ancora oggi, è l’unico grande rimpianto della mia carriera. Se avessi detto ‘sì’ l’operazione si sarebbe chiusa nel giro di 24 ore. Successivamente saltò anche l’accordo con i bianconeri. Pure per passare al Real Madrid era tutto quasi fatto: raggiunsi l’intesa per il contratto con i blancos, ma l’Udinese e gli spagnoli non riuscirono a trovarsi sul prezzo del cartellino. Dunque, tre piste molto calde, ma nessuna poi si è concretizzata”.

Foto: Twitter Lecco