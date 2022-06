D’Agostino: “Frattesi? Valutazione troppo alta, giocare nella Roma è diverso rispetto al Sassuolo”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista della Roma, è stato intervistato da Centro Suono Sport all’interno della trasmissione Crossover: “Per me Frattesi ha un cartellino molto alto, basta un campionato fatto bene per alzare il livello del prezzo. Ai miei tempi, dovevi fare 200 partite per valere 20 milioni di euro. Se spendo 35 milioni di euro per Frattesi, deve giocare da calciatore di quel valore. Un conto è giocare con il Sassuolo, un conto con la Roma dove le pressioni sono maggiori. Per me è un calciatore che può valere quella cifra in futuro“.

