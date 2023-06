D’Agostino: “Ci siamo presi un attimo di pausa. E’ stato un anno difficile per l’Avellino”

Il presidente dell’Avellino nella conferenza di fine stagione ha parlato del presente e del futuro. Ecco le sue parole: “Abbiamo deciso di prenderci un attimo di pausa per non fare scelte azzardate sull’onda della rabbia e del malcontento. Abbiamo preferito fare con calma, riflettere. Siamo qui per darci una linea diversa rispetto a quella dell’anno scorso, del quale siamo rimasti tutti insoddisfatti, società e tifosi, nel quale c’è stato un impegno economico importante. È stato però un anno ‘no’, abbiamo quindi analizzato gli errori fatti e puntiamo a un risultato diverso”.

Foto: twitter avellino