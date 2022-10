D’Agostino: “Abbiamo un progetto di un anno e mezzo con Rastelli. Speriamo ci possa dare soddisfazioni”

Parte, dunque, la nuova avventura di Rastelli all’Avellino e, dopo la conferenza stampa di presentazione del tecnico, è stato il presidente Angelo Antonio D’Agostino a parlare: “È un momento importante, è ora di svoltare. Si è palesata l’esigenza di cambiare in corsa. Le cose non sono andate come avevamo messo in preventivo, proviamo a porre rimedio. Abbiamo un progetto di un anno e mezzo con Massimo Rastelli, speriamo che ci possa dare soddisfazioni. Ci auguriamo che tutto quello che abbiamo sempre desiderato possa realizzarsi. Ci sono tutti gli ingredienti per poterlo fare. Con Rastelli possiamo riavvicinarci ai traguardi che intendiamo tagliare. Con lui ci siamo intesi subito, sono andato sul sicuro. È una garanzia”.

