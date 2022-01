Dagli USA: al Venezia piace Pefok, attaccante dello Young Boys

Secondo il Philadelphia Inquirer, il Venezia starebbe infatti trattando con lo Young Boys per l’acquisto dell’attaccante Jordan Pefok, classe ‘96. Il calciatore è uno dei punti di forza del club elvetico con cui in questa stagione ha segnato 16 reti fra campionato e Champions League in 30 presenze.

Pefok è inoltre uno dei volti della Nazionale americana, dove ha collezionato otto presenze.

Il Venezia ci proverà, ma la trattativa, secondo il quotidiano americano, non sarà facile.

Foto: Logo Venezia