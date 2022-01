Dagli Stati Uniti: Pisa, forte interesse per Adam Buksa

Il Pisa potrebbe rinforzare il reparto d’attacco attingendo dagli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il portale MLS UPDATES HUB, il club toscano avrebbe messo nel mirino l’attaccante del New England Revolution Adam Buksa. Ci sono dei tweet, che alleghiamo, nel tardo pomeriggio, che parlano dell’interesse del Pisa.

Si tratta di un ottimo attaccante (qui la sua scheda) , classe ‘96 col contratto in scadenza a dicembre 2022, che nell’ultima stagione ha segnato 16 reti, con 4 assist, in 32 presenze in Major League.

Il giocatore sarebbe valutato attorno ai 10 milioni di dollari.

New England Revolution striker Adam Buksa is being linked to Pisa SC of Italy’s Serie B. The rumored transfer fee is around $10m for the Pole. Pisa currently sits in first place in the Serie B, seeking promotion to the top division. #NERevs #MLS pic.twitter.com/4KlPMDRgHm

— MLS UPDATES HUB (@mlsupdateshub) January 10, 2022