DA VICE TRAPP AL CONTRATTO FINO AL 2030: KAUA SANTOS, IL NUOVO DIDA

Kauã Santos sta facendo impazzire i tifosi dell’Eintracht Francoforte a suon di grandi parate. Il brasiliano, che in estate ha lasciato il Flamengo per diventare il vice-Trapp, sta sfruttando al meglio l’assenza del portiere titolare, infortunatosi contro il Wolfsburg nella sfida della terza giornata di campionato.

Nato l’11 aprile 2003 a Vassouras, Kauã Morais Vieira dos Santos è cresciuto nel settore giovanile del Flamengo e nel 2023 si è trasferito in Germania all’Eintracht Francoforte. Dopo una stagione con la seconda squadra è stato promosso nella prima ed il 14 settembre ha debuttato sostituendo l’infortunato Trapp nell’incontro di Bundesliga vinto 2-1 contro il Wolfsburg. E si è rivelato da subito una piacevole scoperta: in 6 partite ha subito 12 reti ma è stato protagonista di grandi interventi, come il rigore parato a Ciro Immobile nel match di Europa League contro il Besiktas. In campionato ha una media di cinque parate effettuate a partita, con una media di salvataggi del 78%. Una serie di prestazioni che hanno già portato i primi appellativi, come il “nuovo Dida”.

Con il ritorno del capitano all’orizzonte, l’allenatore Dino Toppmöller avrà il difficile compito di decidere a chi assegnare il posto da titolare. Tutto indica che sarà Trapp ad essere la prima opzione, vista la sua esperienza e la sua leadership nel gruppo. Tuttavia, i tanti impegni permetteranno sicuramente al ventunenne di Vassouras di ritagliarsi uno spazio importante e di mettere pressione al compagno di reparto. Ma le sue prestazioni hanno già convinto la dirigenza del club tedesco: il classe 2003 ha firmato fino al 30 giugno 2030.

Foto: Instagram Kaua Santos