Il Verona prenderà anche un terzino destro per sostituire Faraoni che è passato alla Fiorentina. Come segnalato da Hellas Live quasi due ore fa (15,28, come si evince dal link che alleghiamo) è in stato avanzato la trattativa con il Malmö per Joseph Ceesay, classe 1998.

Foto: Hellas Verona sito ufficiale