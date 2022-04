Da Totti a Zaniolo: 13 anni dopo un italiano mette a segno una tripletta con la Roma in Europa

Lo one man show della gara di ieri sera stravinta dalla Roma con il Bodo Glimt non può che essere Nicolò Zaniolo, autore della tripletta che ha trascinato i suoi alle semifinali di Conference League. Era da 13 anni che un italiano non metteva a segno nella stessa partita tre gol con la maglia giallorossa in Europa. L’ultimo, ovviamente, Francesco Totti, nel 2009 nel match vinto 7-1 contro il Kosice in Europa League.

FOTO: Twitter Roma