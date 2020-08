Da Thiago Silva a De Rossi: stop alle fantasie mediatiche, il mercato viola presto nel vivo

I colpi di sole possono giocare brutti scherzi. E il mercato della Fiorentina deve essere una cosa seria, alla larga da qualsiasi fantasia mediatica. Tutto partì da Thiago Silva, un colpo alla Ribery (così dicevano…), senza sapere che per gli eventuali ultimi anni della sua carriera lontano dalla Francia il difensore chiederebbe un ingaggio monstre, non troppo lontano dagli otto milioni a stagione. Thiago Silva è uscito fuori dai radar, ma perché farlo entrare senza un minimo indizio? Poi ha avuto inizio la fiction su De Rossi allenatore, inutile aggiungere altro dopo le parole di Commisso e la conferma di Iachini. Adesso, avanti un altro. Al punto che poi i tifosi ci chiedono via social “ma perché il mercato viola è così in ritardo?”. No, non è in ritardo, quest’anno è così per tutti. Soltanto che fin qui ci sono state troppe fantasie mediatiche, presto si entrerà nel vivo. Alla Fiorentina piace molto il giovane centrocampista Ricci (potrebbe prenderlo e lasciarlo a Empoli, vedremo), molto dipenderà dalle evoluzioni sul futuro di Milinkovic e Chiesa.

Foto: Esperia Tv