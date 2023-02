Da Soyuncu a Smalling: l’Inter ha altre idee. Kessie, il retroscena di una promessa

Nessuno si offenda, ma noi abbiamo altre notizie. E a noi non risulta che l’Inter sia su Smalling, come abbiamo già raccontato. E neanche su Soyuncu, anche lui – come Smalling – è in scadenza, è molto probabile che lasci il Leicester a fine stagione, ma l’Inter oggi non è assolutamente in corsa. Non fosse altro perché lui si è promesso all’Atletico Madrid e ci sarebbe andato già nella sessione di gennaio se fosse stato possibile. Quindi, della serie un nome al giorno senza un criterio, togliamo sia Smalling che Soyuncu. E teniamo Kessie per l’estate con un retroscena delle ultimissime ore di mercato invernale: c’è stato un contatto con il suo entourage, è stato ribadito il rammarico per non aver chiuso a gennaio un’operazione difficile. Si tratta di un arrivederci alla prossima estate, Kessie vuole tornare in Italia e gradisce l’Inter, assolutamente ricambiato. Il resto lo vedremo più avanti, ora è presto. E Brozovic non è più blindato, anzi…

