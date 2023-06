Da Salerno: tentativo per Benitez

Dopo la candidatura forte di Pirlo, aspettando che venga risolto il quiz Paulo Sousa, ci sarebbe un altro candidato per la panchina granata. Secondo TuttoSalernitana i dirigenti campani ci stanno provando per Rafa Benitez e ci sarebbero stati contatti nelle ultimissime ore. Benitez non avrebbe chiuso completamente le porte, vedremo gli sviluppi.

Foto: benitez twitter uefa