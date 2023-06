Da Salerno: Iervolino affascinato dall’ipotesi Pirlo. Possibile incontro con Gattuso, resiste Farioli

Continua a tenere banca la situazione allenatore in casa Salernitana. Dopo quanto vi avevamo raccontato ieri su Paulo Sousa, arrivano aggiornamenti da Tuttosalernitana.com (ore 14.00). Questa mattina è andata in scena una riunione presidente Danilo Iervolino, l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Dopo un fine settimana di riflessione e di attesa, la Salernitana pare abbia preso la sua decisione. Originariamente si pensava di concedere una sorta di seconda chance a Paulo Sousa e di provare a ricucire uno strappo evidente, ora però prevale una linea differente che va nella direzione de “la Salernitana prima di tutto”. E così, se entro il 20 giugno Paulo Sousa non dovesse trovare una nuova sistemazione, si potrebbe decidere di provvedere ad un esonero o a un licenziamento per giusta causa. I legali stanno valutando nel contempo la possibilità di ritirare la proposta di rinnovo automatico, quello esercitato tramite PEC nella serata di giovedì. Al momento Paulo Sousa ha interrotto le comunicazioni con la Salernitana, di fatto le parti non si aggiornano da metà della scorsa settimana. Per quanto riguarda il successore, Iervolino potrebbe incontrare Gattuso, ha proposto Montella ed è affascinato dall’ipotesi Pirlo. Il direttore De Sanctis, invece, andrebbe su Farioli che, però, ha situazioni in ballo all’estero. Al vaglio della proprietà altri due nominativi che, per ora, restano top secret. C’è però qualcuno in società che, per una serie di motivi, gli consentirebbe di tornare in sella il 21 giugno rispettando gli accordi già presi.

Foto: Instagram Pirlo