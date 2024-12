Da possibile sacrificato alla stagione da record: Raphinha si è preso il Barça

Tra i tanti giocatori rivitalizzati dal lavoro di Hans Flick, c’è senza ombra di dubbio il brasiliano Raphinha, spesso capitano della squadra e giocatore che proprio in questa stagione ha trovato la sua definitiva consacrazione. Ha tanto da festeggiare l’esterno blaugrana, non solo per il suo periodo di forma, ma anche perché oggi compie 28 anni, e per l’evento il Barcellona ha voluto mettere in luce un importante record siglato dal classe 96′. Con il gol segnato contro il Dortmund nell’ultima giornata di Champions League, il brasiliano chiude il 2024 avendo partecipato a 12 gol del Barça: 9 da cannoniere e 3 da assist man. La scorsa stagione ha segnato tre gol contro il PSG nei quarti di finale, mentre in questa edizione ha raddoppiato la cifra in soli tre mesi, accumulando 6 gol contro Young Boys, Bayern Monaco (3), Stella Rossa e contro il Borussia Dortmund nell’ultima sfida europea. In termini di assist, il brasiliano ne ha realizzato uno la scorsa stagione e due nell’attuale. Record senza precedenti, dato che in pochissimi possono vantare numeri di questo tipo in un anno solare in Champions League. Raphinha ha eguagliato un record stabilito da altri 3 top player, due di loro ex blaugrana. Si tratta di Rivaldo (11 gol e 1 assist nel 2000), l’anno dopo Giovane Élber col Bayern Monaco, e poi Neymar, che nel 2015 arrivò a quota 9 gol e 3 assist.

Foto: Instagram Raphinha