Da Pescara: è fatta per Cascione, 5 allenatori hanno detto no

Il Pescara ha trovato l’allenatore che ha accettato un contratto fino a giugno. Si tratta – come raccontato da Rete 8 – di Emmanuel Cascione, ex centrocampista del club abruzzese, che si libererà dalla Pistoiese e risolverà il contatto in scadenza a giugno. Il Pescara aveva incassato il no di Stellone (prima scelta, come raccontato in più occasioni), Delio Rossi, Pillon, Brocchi e Camplone, tutti poco intenzionati ad accettare un impegno per circa tre mesi. Il sì di Cascione consente invece di trovare una soluzione per chiudere la stagione.

Foto: Logo Pescara