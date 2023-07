Da Moi Gomez a Gotze: la Real Sociedad sta lavorando per il sostituto di David Silva

La Real Sociedad sta lavorando per trovare un sostituto di David Silva, infortunato. Come riportato da AS sono diversi i nomi sul tavolo della dirigenza del club. Si parte da Giovani Lo Celso: l’argentino ha un contratto fino al 2025 con il Tottenham, ma nelle ultime stagioni è sempre andato in prestito. A priori, Ange Postecoglou gli ha detto che lo considererà per questa stagione, ma il club londinese non chiuderebbe la porta a una buona offerta. Un altro profilo in campionato che ricorda quello giocato da Silva alla Real Sociedad è Moi Gómez. Il calciatore dell’Osasuna è un centrocampista con una notevole natura offensiva e ha trovato il suo miglior livello nel club rojillo. Entrare in un club di Champions sarebbe un grande salto nella sua carriera. Un altro calciatore che ha un profilo simile a Silva è Mario Götze.

Foto: Instagram Eintracht