Da Lecce: trattativa ai dettagli per Persson dalla Roma

Federico Di Francesco dalla Spal al Lecce, trattativa molto bene avviata. E ripresa da Pianeta Lecce che se l’attribuisce e non ci cita. Amen. Noi citiamo loro, per correttezza, sulla segnalazione data – già nella tarda mattinata – sulla trattativa in stato avanzato per il trasferimento al Lecce di Joel Voelkerling Persson, attaccante classe 2003, svedese protagonista con la Primavera della Roma nell’ultima stagione. Una conferma e un tweet sprecato.

Foto: Persson Instagram