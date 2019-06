Dall’Inghilterra: Barça, fari puntati sul giovane Harvey Elliott

Harvey Elliott è il nome nuovo per il mercato del Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mirror, i blaugrana avrebbero puntato il proprio mirino di mercato sul talentuoso esterno offensivo del Fulham, un classe 2003 passato alla storia come il più giovane esordiente in Premier League. Il contratto che lega il gioiellino inglese al proprio club scadrà il prossimo 30 giugno. Il Barça attende pertanto alla finestra, in attesa di sferrare l’assalto decisivo per assicurarsi le prestazioni di Elliott…

Foto: onefootball