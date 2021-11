Da incognita a uomo derby: il Milan è in buone mani con Tatarusanu

Uno dei protagonisti del derby di Milano, sponda rossonera, è certamente Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno, classe 1986, dall’estate 2020 al Milan.

Chiamato per fare il vice di Donnarumma prima, e poi di Maignan, da grande incognita, data la sua carta d’identità non più giovanissima, il destino ha voluto che Tatarusanu diventasse presto protagonista del Milan di Pioli. A metà ottobre, con la decisione di Maignan di operarsi al polso, e la conseguente assenza fino a gennaio, il Milan si è affidato all’esperienza di Ciprian.

Certo, analizzando i numeri, in 7 gare giocate, il Milan di gol ne ha presi con il rumeno tra i pali. Sette partite, 8 gol subiti e una sola gara chiusa senza prendere gol, quella con il Torino vinta 1-0. Poi sono arrivate le vittorie con Bologna e Verona dove in entrambe il Milan ha preso due gol, il gol con la Roma e quello nel derby, oltre ai due con il Porto.

Tatarusanu però non ha mai avuto colpe sulle reti subite, forse solo con il Bologna qualche incertezza. Poi è stato protagonista con il Torino, con la Roma, con il Porto e infine, come ciliegina sulla torta, nel derby, dove ha parato il rigore a Lautaro Martinez in un momento decisivo.

Quando Maignan tornerà, certamente sarà lui il titolare dei pali rossoneri, ma Pioli sa il portiere francese può recuperare con tranquillità e sena fretta. In porta il Milan è in mani sicure con il suo uomo derby, Tatarusanu.

Foto: Instagram personale