DA GIUSTIZIERE IN CHAMPIONS A CANDIDATO PER IL FUTURO: ANATOLIJ TRUBIN, UN’IDEA NERAZZURRA

L’Inter continua a setacciare il mercato dei portieri. Il contratto di Samir Handanovic è scaduto, mentre il camerunese Onana è nel mirino di Chelsea e soprattutto Manchester United. Così i dirigenti nerazzurri stanno esplorando una ristretta lista di possibili sostituti. E tra questi spunta quello di Anatolij Trubin.



Un nome famigliare per i nerazzurri. Infatti, Turbin ha già giocato contro l’Inter 3 volte in Champions League: nelle prime due occasioni ha fermato i nerazzurri sullo 0-0, contribuendo all’eliminazione nella fase a gironi della squadra di Conte. L’anno dopo, invece, non ha potuto far niente per fermare l’Inter trascinata dalla doppietta di Edin Dzeko.



Anatolij Volodymyrovyč Trubin è un portiere ucraino classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. Nonostante i soli 21 anni il calciatore vanta già 106 presenze complessive tra i professionisti, di cui 17 in Champions League. Inoltre è il numero della Nazionale ucraina, con la quale ha svolto tutto il percorso delle selezioni giovanili, fino all’esordio il 31 marzo 2021, quando il commissario tecnico in carica era Andriy Shevchenko.

Portiere dal fisico imponente, Trubin è molto alto 199cm: un autentico gigante. Oltre alle 17 presenze in Champions League, Trubin a 21 anni vanta anche 8 partite disputate in Europa League, a testimonianza dell’ottima esperienza internazionale già maturata dall’ucraino. Proprio in Europa League il portiere dello Shakhtar si è messo in mostra in questa stagione, quando ha garantito ai suoi compagni la qualificazione agli ottavi di finale, parando tre rigori ai francesi del Rennes.