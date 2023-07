Il Genoa sta per chiudere un nuovo colpo. E come ha riportato in esclusiva Telenord quasi un’ora fa l’operazione a sorpresa riguarda Morten Thorsby. Stiamo parlando proprio del centrocampista norvegese ex Samp che nell’ultima stagione ha giocato in Bundesliga con l’Union Berlin e che si appresta a tornare in Italia per indossare la maglia del Genoa.

Foto: Twitter Union Berlino