Da Genova: Samp, trattativa avanzata per lo svincolato Kasami

Un centrocampista svincolato in arrivo per la Samp. Secondo quanto riportato poco fa dal Secolo XIX c’è una trattativa in stato avanzato per Pajtim Kasami, classe 1992, macedone naturalizzato svizzero. Nel sul passato anche un’esperienza in Italia con la Lazio, Kasami ha giocato – tra gli altri club – con Palermo, Fulham, Olympiacos, Nottingham Forest, Basilea e Sion.

Foto: Instagram Sampdoria