Da Genova: in chiusura Ankeye, nuovo attaccante per Gilardino

Il Genoa è in chiusura per David Ankeye, attaccante nigeriano classe 2002 in uscita dallo Sheriff Tiraspol, protagonista anche in Europa League. La notizia è di Telenord, lanciata poco prima delle 12,30. In questa stagione Ankeye ha collezionato fin qui 25 presenze e 8 reti tra campionato e coppe con il club moldavo. Adesso il Genoa – secondo l’emittente genovese – è in dirittura e ha bruciato la concorrenza di Steaua, Brugge e Galatasaray.

Foto: Instagram Ankeye