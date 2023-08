Da Genova: Gilardino studia Crespo per il centrocampo. Kjaer o Pezzella in difesa

Il mercato del Genoa non è ancora chiuso: come riportato da Il Secolo XIX, la società ligure starebbe sondando il terreno per Miguel Crespo, centrocampista portoghese classe 1996 in forza al Fenerbahce. La trattativa sarebbe ben avviata. In difesa, invece, piace Simon Kjaer; attenzione anche a German Pezzella.

Foto: Instagram Kjaer