Da esubero all’ovazione del Bernabeu: Ceballos si è preso il Real Madrid

In un momento complicato, in cui continua a riempirsi l’infermeria e arrivano prestazioni sportive spesso non all’altezza del blasone del club, il Real Madrid si ritrova ad aggrapparsi a profili in rosa che a inizio stagione nessuno avrebbe mai pensato si sarebbero rivelati decisivi. Uno di questi è Dani Ceballos, autore di una grande partita nella gara di domenica contro il Las Palmas, terminata 4-1 per i Blancos. Il centrocampista, in campo dal primo minuto per via degli infortuni prima di Camavinga, poi di Tcouameni, ha espresso uno stato di forma fuori dall’ordinario, e ha messo in campo una prestazione totale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Ceballos, che fino al 2021 ha militato in prestito nell’Arsenal (divenendone un bullone fondamentale), da qualche anno è divenuto una risorsa estremamente duttile e affidabile nel centrocampo di Ancelotti. C’è chi, in Spagna, ha paragonato le sue prestazioni e l’impatto negli equilibri della partita al lavoro che svolgeva per la squadra il compianto Toni Kroos, chiaramente con le dovute eccezioni. In effetti, ciò che Ceballos ha offerto nella gara di domenica (ma non solo) è un qualcosa di unico, che pochi centrocampisti nella rosa del Real oggi sarebbero in grado di offrire. L’ovazione del Bernabeu, (che non dedica attestati di amore proprio a chiunque) nei suoi confronti, è l’ennesima conferma che questo giocatore ha ormai raggiunto una maturità importante, e nel corso della stagione si rivelerà (ancora) preziosissimo. Ora testa alla Champions League, in cui con ogni probabilità lo spagnolo si ritaglierà ancora dello spazio.

Foto: Instagram Ceballos