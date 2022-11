Da Dybala a Di Maria, Scaloni avverte: “In Qatar solo chi sarà pronto a giocare fin da subito”

Durante l’intervista concessa a TyC Sport, il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato della convocazioni per Qatar 2022, iniziando il suo intervento parlando delle condizioni di Lo Celso, centrocampista del Villarreal, alle prese con un infortunio: “Numericamente c’è un sostituto, ma non calcistico. Ce ne sono altri di calciatori ma con altre caratteristiche, ma è chiaro che lui ci ha dato tanto. È il prezzo da pagare per un Mondiale in mezzo alla stagione con un mese pazzesco di Ottobre, con partite ogni tre giorni, per poi dare i giocatori alle nazionali tre giorni prima di iniziare un Mondiale”.

Scaloni ha poi mandato un messaggio, riferito soprattutto a quei giocatori ancora non al 100% come Di Maria, Dybala e Nico Gonzazle: “Chi sale sull’aereo dovrà essere disponibile già dalla prima partita”.

Foto: Twitter Argentina